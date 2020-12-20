أخبار التكنولوجيا.. 4 أسباب تجعل الهاتف سببا للإصابة بـ فيروس كورونا.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت تسريبات جديدة عن أن هواتف iPhone 13 القادمة من شركة آبل الأمريكية، ستأتى بسرعة خارقة فى شبكة الواى الفاى تستطيع تغطية نطاق يمتد بتردد 6 جيجا هرتز، الأمر الذى يوفر نطاقا تردديا أكبر وتداخل أقل للأجهزة المدعومة.
كشفت تسريبات جديدة أسعار هاتف Galaxy S21 Ultra الذى سيتم إطلاقه ضمن سلسلة هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج رسميا يوم 14 يناير المقبل، حيث من المقرر أن تنافس به الشركة هاتفiPhone 12 Pro Max فى المقام الأول لتستطيع تحقق حصة جيدة من المبيعات فى أسواق الهواتف الذكية التى سيطرت عليها هواتف آيفون 12 بعد إطلاقها مؤخرا.
فى الوقت الذى ينتظر فيه أغلب مستخدمو الهواتف الذكية وراغبو شرائها هواتف Galaxy S21، المنتظر أن تعلن عنها شركة سامسونج رسميا في 14 يناير المقبل، ومتابعة المهتمين للصور والفيديوهات التى تسربها الشركة عن ميزة جديدة أو جانب واحد أو أكثر من الهواتف، ظهر فيديو غير رسمى يكشف عن كل تفاصيل هاتف Galaxy S21 Plus.
أعلنت شركة كابيلا سبيس "Capella Space" عن انطلاق قمرها الصناعي الجديد ذات القدرات الخارقة، والذى يمكنه تصوير والتقاط عدد من الصور ذات جودة عالية وبوضوح كبير.
مع ازدياد حدة وشراسة فيروس كورونا كوفيد-19 وانتشاره بشكل أسرع، أصبح يتوجب علينا اتخاذ عدد من الإجراءات مع ضرورة الالتزام بها للوقاية من الفيروس وتفاديه، خاصة مع استخدامنا لهواتفنا الذكية معظم طوال اليوم دون أن ندرى أن هذه الهواتف تعتبر مصدرا أساسيا للإصابة بفيروس كورونا.