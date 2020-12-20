أخبار التكنولوجيا.. 4 أسباب تجعل الهاتف سببا للإصابة بـ فيروس كورونا.. سعر ومواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra





أعلنت شركة كابيلا سبيس "Capella Space" عن انطلاق قمرها الصناعي الجديد ذات القدرات الخارقة، والذى يمكنه تصوير والتقاط عدد من الصور ذات جودة عالية وبوضوح كبير.



