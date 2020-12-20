خدمة اجتماعية حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول .. 4 يناير

يؤدي طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ منذ بداية الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية.

أعلن مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الكلية ابتداء من يوم 4 يناير 2021 و تستمر حتى يوم 4 فبراير 2021 حيث يكون عدد أيام الامتحانات 7 أيام لكل فرقة و يكون الفارق بين المادة والأخرى يومين على الأقل .





شددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا ، ويجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .













يذكر انه قد أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان نتائج مهرجان الأسر الطلابية بكليات الجامعة المقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



