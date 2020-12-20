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فن

فكرة واحدة إيجابية.. أحمد الشامي يوجه رسالة لتشجيع متابعيه على الابتكار .. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:26 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجه  الفنان أحمد الشامى  رسالة لـ متابعيه ونشر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلق أحمد الشامى على الصورة، قائلا: " فكرة واحدة إيجابية صغيرة يمكنها تغيير عالمك بالكامل".

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ويشارك أحمد الشامي في مسلسل اسود فاتح الذي تدور أحداثه  فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها. 

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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