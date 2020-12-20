عمرها 5000 عام.. العثور على قطع من هرم خوفو داخل صندوق سيجار بـ اسكتلندا.. شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرًا يرصد العثور على قطع من هرم خوفو داخل علبة سيجار.

وأشار التقرير، إلى أن الدكتورة "عبير العداني" ، الباحثة المصرية التي عثرت بالصدفة على قطعة أثرية مفقودة من هرم خوفو عمرها أكثر من 5000 عام ، داخل صندوق سيجار في جامعة أبردين الإسكتلندية .

وأضافت الباحثة المصرية ، وفقًا للتقرير ، أن لذي تم إرفاقه بالصندوق ، وألقينا نظرة على الإدخال الموجود هناك ، أدركت على الفور أن هذا شيء فُقد لسنوات عديدة ، وأبدت سعادتها الشديدة برؤيته ، معقبة : " كنت أعرف أن هذا سيكون شيئًا مهمًا".

وقالت عبير: "بمجرد أن نظرت إلى الأرقام الموجودة في سجلاتنا عن مصر، عرفت على الفور قيمتها، وأنه تم إخفاؤها فعليا على مرأى من الجميع في المجموعة الخطأ".

وأضافت: "أنا عالمة آثار وعملت في الحفريات في مصر، لكنني لم أتخيل أبدا أن أجد شيئا مهما من آثار بلدي هنا في شمال شرق اسكتلندا".

معقبة : أن "قد تكون مجرد قطعة صغيرة من الخشب، وهي الآن مفتتة إلى عدة قطع، لكنها ذات أهمية كبيرة نظرا لأنها واحدة من ثلاث قطع أثرية فقط تم إخراجها من داخل الهرم الأكبر".

وأشار التقرير ، إلى أن عثر المهندس " ديكسون " على قطعتين أثريتين أخريين داخل الهرم، وهما كرة وخطاف موجودان حاليا في المتحف البريطاني، لكن قطعة الخشب كانت مفقودة.

وأكملت عبير: أن "مجموعات آثار الجامعة ضخمة، تصل إلى مئات الآلاف من القطع، لذا فإن البحث عنها كان بمثابة العثور على إبرة في كومة قش".

معقبة :"لم أصدق ذلك عندما أدركت ما كان بداخل علبة السيجار هذه والتي يبدو شكلها عاديا".