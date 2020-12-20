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أخبار العالم

اجتماع عاجل.. وزير الصحة اللبناني يوجه رسالة بشأن سلالة كورونا الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
علق وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، على أنباء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وظهور حالات في دول أخرى.


وقال وزير الصحة اللبناني إنه "مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثرًا ونحن بانتظار المعطيات العلمية الجديدة أكان طفرة أم سلالة يبقى الالتزام بالسلوك الوقائي سبيل النجاة الدائم وسيكون محور نقاش لجنتنا العلمية الوزارية غدا".


وسجلت لبنان 156 ألفا و570 إصابة بفيروس كورونا و1270 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.


واتخذ وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارًا يقضى بحظر التجول بدءًا من الساعة العاشرة والنصف ليلا وحتى الخامسة صباحًا، وذلك ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


ويشمل القرار تحديد ‏إشغال المطاعم بنسبة 50 في المئة وكذلك الملاهي والحانات والمراقص الليلية. كما يسمح القرار ‏بإقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات بقدرة استيعابية بمعدل 25 بالمئة في الداخل و 50 بالمئة في الخارج، على أن يتم الالتزام بتطبيق الشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

 
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، أن ملايين الأشخاص في لندن وجنوب شرق إنجلترا سيخضعون من جديد لمستوى رايع جديد من قيود فيروس كورونا، مما عطل خطط عيد الميلاد بالنسبة للكثيرين.


وأعلنت اسكتلندا وويلز أيضًا عن عمليات إغلاق جديدة مرتبطة بسلالة الفيروس الجديدة.


ولا يعتقد العلماء أن المتغير الجديد يسبب مرضًا أكثر خطورة من الفيروس الأصلي، إلا أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%، وقد يؤدي انتشاره السريع إلى حدوث مشكلة لهيئة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا NHS التي تعاني بالفعل.
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