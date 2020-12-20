قلت نعم.. لمن سلمت "ماريا شارابوفا" قلبها؟

سجلت "ماريا شارابوفا" هدفا قويا مؤخرًا ولكن ليس في ملعب التنس بينما في قلب رجل الأعمال البريطاني "ألكسندر جيلكس"، وحسمت نتيجة مباراتهما العاطفية بالزواج.





ونشرت "ماريا شارابوفا" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور وفيديوهات تجمعهما سويًا، معلنة موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به "جليكس".





وأعلنت ذلك من خلال جملة أضافتها إلى الصور والفيديوهات المنشورة حديثًا، قائلة: " قلت نعم منذ أول يوم لقاء بيننا، واحتفظنا به كـ سر صغير بيننا، أليس كذلك".





ولم تكن العلاقة العاطفية وليدة اللحظة أو مفاجأة بالنسبة لعشاق لاعبة التنس الروسية صلحبة الـ 33 عامًا، حيث ارتباطا الثنائي منذ عامين وتحديدًا في يناير عام 2018.





ولكن من هو "جليكس"؟

هو مؤسس شركة المزاد الإلكترونية Paddle8 المتخصصة في بيع الأعمال الفنية، ويبلغ من العمر 41 عامًا، كما أنه مؤسس مشارك في صندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، كما أنه عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.





بالإضافة للمزاد الإلكتروني الذي ترأسه من 2011 إلى 2018، والذي سجل مبيعات في عام 2015 أعمال فنية تزيد قيمتها عن 140 مليون دولار.





ويعتبر من أكثر رجال الأعمال الذيني يهتمون بالأعمال الخيرية، وينظم النشاطات والفعاليات الاجتماعية والفنية مع نجوم مثل مادونا وإلتون جون.









الجدير بالذكر أن لاعبة التنس التي تعد أغنى سيدة في الولايات المتحدة الأمريكية بثروة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، أعلنت اعتزالها في 26 فبراير الماضي، واتجهت نحو شركاتها "Sugarpova" لإنتاج الحلويات الفاخرة.



