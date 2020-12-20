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مرأة

5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:37 م
5 أشياء تفعلها المرأة
5 أشياء تفعلها المرأة يحبها الرجال
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اسماء محمد
ترغب الكثير من النساء في امتلاك قدر كبير من الجاذبية ليشعرن بالتميز ويتمكنّ من امتلاك قلب الرجل، وهذا لا يحدث فقط بارتداء اجمل الملابس ومواكبة اخر صيحات الموضة ولكن هناك العديد من الأمور الأخرى شديدة الاهمية.


قدم موقع "برايت سايد" 5 أشياء يمكن للمرأة أن تفعلها بسهولة تجعلها أكثر جاذبية فى أعين الرجال.


عندما تصبح الجاذبية طبيعة فى المرأة
تتحكم المرأة الساحرة دائمًا في شكلها.. هذا لا يعني أنك يجب أن تجبرى نفسك على الابتسام والتكلف طوال الوقت، ولكن المقصود بهذا أن تظل المرأة ساحرة ومتألقة حتى عندما تكون بمفردها، تذكر أن الأمر لا يقتصر فقط على المظهر الجيد للآخرين، إنه يتعلق بالاستمتاع بصحبتك الخاصة.


تحب المرأة نفسها 
مهما فعلت ، فهي لا تدفع نفسها إلى حافة الإرهاق التام ولا تجهد نفسها بشكل زائد عن اللزوم، لا فائدة من العمل حتى الموت من أجل النجاح في العمل أو إسعاد أحبائك، هذا الطريق لا يؤدي إلى أي مكان، من ناحية أخرى ، عندما تشعرين بالراحة والسلام مع العالم، تكون لديك فرصة أفضل لتحقيق نفسك في المنزل والعمل.. تأكدي دائمًا من تجديد "الطاقة" الداخلية لديك لتبقى مشعة وتجلبي الضوء إلى حياة الآخرين.


تضع المرأة سلامتها الروحية فوق كل شيء
إنها لا تهين العالم أبدًا ولا تعتبر مفاجآت الحياة الأقل إمتاعًا إهانة شخصية، لا شيء يمكن أن يكون أكثر غباءً من التفكير في أن الحظ قد وصل إليك، يتلقى كل شخص في العالم جرعته اليومية من أسباب الشعور بالشفقة على الذات.. الأمر متروك لنا فيما إذا كنا سنستفيد بشكل كامل من كل فرصة كهذه أو نحافظ على أعصابنا بالبقاء دون قلق.


عندما تعرف المرأة كيف تقبل المجاملات
المرأة الأنيقة دائمًا ما تكون في مركز الاهتمام، إنها تعرف كيف تتقبل المجاملات والإعجاب بالنظرات، إنها لا تبتعد عن الشعبية ولا تصاب بالغباء إنها تعرف قيمتها، فعندما يمتدح أحد الزملاء شكلها لا ترد بقول "هيا ، هذه البلوزة قديمة حقًا" إنها ببساطة تعتبره أمرًا مفروغًا منه ، وتشكره في المقابل.


عندما تكون المرأة مرتاحة بجسدها
إذا كنت لا تزال تعتقد أن المرأة الجميلة يجب أن تمتلك خصرًا دبورًا ووركًا محفورًا ، فقد حان الوقت للضحك على هذه الصورة النمطية ونسيانها،هناك الكثير من الأمثلة عن كيف يمكن أن تكون السيدات الناعمات ، اللطيفات ، والسمينات، بشرط أن يتمكنوا من إبراز الجوانب الجيدة لتبدو المرأة جذابة ، على سبيل المثال لا تحتاج مثل هذه المرأة إلى ارتداء الجينز الضيق أو الفساتين ذات الحجم الصغير جدًا، بل يجب أن تكون ملابسها منسجمة مع جسدها فالجسم السمين جميل عندما لا تقيده متطلبات الموضة الحديثة.

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