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حوادث

استئناف القاهرة تنظم العمل في ظل كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:33 م
محكمة
محكمة
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محمد عبدالله
أصدر المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة  قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور.

تم تكليف المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة وذلك تماشيًا مع المستجدات الراهنة.

يأتى ذلك مواكبة مع توجه الدولة بمراعاة الضوابط  والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومنعا للتجمعات وحرصا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظا على كافة المترددين على المحاكم.

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