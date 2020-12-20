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رياضة

محمد زيدان وزوجته يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما .. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:25 م
زيدان وزوجته
زيدان وزوجته
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محمد بدران
حرصت زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة برفقة زوجها في أحدث ظهور لهما.

تألقت زوجة زيدان في الصور بإطلالة ملفتة، وارتدت فستان باللون الموف عاري الكتفين والظهر مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا  على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن النجم محمد زيدان ولد فى 11 ديسمبر عام 1981م بمحافظة بورسعيد لوالدين يعملان فى التجارة، وبدأ زيدان لعبة كرة القدم كناشئ في الثامنة من عمره.


وانضم إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفًا فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.


ولفت النجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى فى الدنمارك الأنظار إليه وبدأت المفاوضات مع نادى “بريمين” الألمانى لينضم إلى صفوفهم لمده أربع مواسم، ولكنه سرعان ما انتقل إلى نادى “ماينز” الألمانى على سبيل الإعارة الذى يعد بمثابة ميلاد جديد لزيدان حيث اختير من جانب صحيفة “بيلد” الألمانية كثالث أفضل لاعب فى الدورى الألمانى موسم 2006/ 2007 لإحرازه 13 هدفًا فى 15 مباراة.


وعاد محمد زيدان مرة أخرى عقب انتهاء الإعارة إلى نادى “بريمين” الذى لم يقدر مهاراته وأجلسه طويلًا على دكه البدلاء، ليوقع بعد ذلك على عقد جديد مع الفريق الأزرق “هامبورج” الألمانى الذى كرر نفس الشيء بإجلاسه على دكة البدلاء، ليترك زيدان هامبورج وينتقل لنادى “بروسيا دورتموند” الألمانى فى صفقة تبادلية مع المهاجم الكرواتى “ملدان بيترديتش”.


وانتقل زيدان إلى بنى ياس الإماراتى ولكن تجربته لم تكلل بالنجاح بسبب مشاكله مع إدارة النادى، قبل أن ينضم لصفوف الإنتاج الحربى ولكن تجربته لم تكن ناجحة لينهى بسببها مسيرته فى الملاعب ويعلن اعتزاله الكرة.


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