من الجونة إلى القاهرة.. لينا شاماميان تحاول الحصول على فرصة للتمثيل بمصر

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وقد شاركت بفعاليات مسابقته الرسمية للأفلام الطويلة، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، حملت اسم "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغناها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي تولى مهمة تلحينها وتوزيعها.

ظهرت المطربة السورية الأرمينية لينا شاماميان مؤخرا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وحرصت على التواجد أغلب أيام المهرجان أمام عدسات الكاميرات تحاول الحصول على فرص للتمثيل بمصر.لينا التي صرحت من قبل عن أمنياتها بدخول مجال التمثيل شدت أيضا خلال مهرجان القاهر ةالسينمائي الدولي في دورته الت42، ونالت استحسان الحضور.