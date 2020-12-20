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فن

من الجونة إلى القاهرة.. لينا شاماميان تحاول الحصول على فرصة للتمثيل بمصر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
ظهرت المطربة السورية الأرمينية لينا شاماميان مؤخرا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي  في دورته الرابعة وحرصت على التواجد أغلب أيام المهرجان أمام عدسات الكاميرات تحاول الحصول على فرص للتمثيل بمصر.

لينا التي صرحت من قبل عن أمنياتها بدخول مجال التمثيل شدت أيضا خلال مهرجان القاهر ةالسينمائي الدولي في دورته الت42، ونالت استحسان الحضور.

وأيضا:
وقد شاركت بفعاليات مسابقته الرسمية للأفلام الطويلة، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، حملت اسم "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغناها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي تولى مهمة تلحينها وتوزيعها. 

ومؤخرا غنت لينا شاماميان في أولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة بعد غياب 6 سنوات،  والتي احتضنها مسرح الزمالك. 

وأخذت شاماميان مسامع الحضور في رحلة غنائية على مدار ساعتين متواصلتين،  قدمت خلالها أكثر من 13 أغنية،  تنوعت بين القديمة والجديدة،  بداية من أشهر أعمالها "لما بدا يتثنى" و"بالي معاك" و"هالأسمر اللون"، مرورا بأغنيات "شام" وآخر العنقود" و"على موج البحر"، كما أضافت لمسة من الغناء باللهجة المصرية بتقديمها رائعة "الحلوة دي"، وأغنيتها الأجدد "هنعيش ونشوف"، التي قدمتها في تتر مسلسل "إلا أنا".

وأسدلت لينا الستار على أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد فراق دام مايزيد عن 6 أعوام منذ آخر حفلاته،  عبر تقديمها أغنية باللهجة الأرمينية، وطلبت من الجمهور محاولة غناء كلماتها معها،  وقبل رن ترحل من المسرح اختارت أن تلبي رغبة الحضور في تقديم أغنية "الحلوة دي" مرة أخرى،  التي رافقها الجمهور بالرقص والتفاعل معها،  لتكون مسك الختام على الإطلالة المنتظرة للنجمة السورية في القاهرة،  عبر حفل شهد إقبال جماهيري حمل لافتة كامل العدد حتى قبل موعد الحفل بأيام. 


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