من الجونة إلى القاهرة.. لينا شاماميان تحاول الحصول على فرصة للتمثيل بمصر

ظهرت المطربة السورية الأرمينية لينا شاماميان مؤخرا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وحرصت على التواجد أغلب أيام المهرجان أمام عدسات الكاميرات تحاول الحصول على فرص للتمثيل بمصر.
لينا التي صرحت من قبل عن أمنياتها بدخول مجال التمثيل شدت أيضا خلال مهرجان القاهر ةالسينمائي الدولي في دورته الت42، ونالت استحسان الحضور.
لينا التي صرحت من قبل عن أمنياتها بدخول مجال التمثيل شدت أيضا خلال مهرجان القاهر ةالسينمائي الدولي في دورته الت42، ونالت استحسان الحضور.
ومؤخرا غنت لينا شاماميان في أولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة بعد غياب 6 سنوات، والتي احتضنها مسرح الزمالك.