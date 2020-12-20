رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات العلوم والحقوق والإعلام والزراعة والتى انطلقت أولى جولاتها اليوم بعدد مرشحين 743 طالبا وطالبة، وستتم أعمال الفرز وإعلان النتائج مساء اليوم.









كما تابع مبارك توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتواجد الطلاب على مسافات بينية كبيرة، مؤكدا على أهمية المشاركة فى هذا الحدث الهام، وتحفيز الطلاب على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، وأهمية دور الاتحادات الطلابية.







