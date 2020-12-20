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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:38 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان انتخابات الإتحادات الطلابية
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مروة فاضل
تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات العلوم والحقوق والإعلام والزراعة والتى انطلقت أولى جولاتها اليوم بعدد مرشحين 743 طالبا وطالبة، وستتم أعمال الفرز وإعلان النتائج مساء اليوم.


كما تابع مبارك توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتواجد الطلاب على مسافات بينية كبيرة، مؤكدا على أهمية المشاركة فى هذا الحدث الهام، وتحفيز الطلاب على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، وأهمية دور الاتحادات الطلابية.


رافق رئيس الجامعة فى جولته المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، اللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن الداخلى.
رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
رئيس جامعة المنوفية يتابع انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية
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