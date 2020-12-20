بعد 400 ألف سنة.. علماء يكشفون سر نجاة البشر الأوائل من الشتاء القارس

كشف خبراء الحفريات أن البشر الأوائل ربما نجوا من فصول الشتاء القاسية منذ أكثر من 400 ألف عام عن طريق إبطاء عمليات حرق الدهون من خلال السبات لأشهر.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تشير أدلة جديدة من عظام تم حفرها من مقبرة جماعية قديمة في شمال إسبانيا إلى أن البشر الاوائل ربما تعاملوا مع البرد القارس منذ مئات الآلاف السنين بشكل استراتيجي ، من خلال النوم خلال فصل الشتاء.





وتظهر الحفريات التي يعود تاريخها إلى 400000 عام إلى أوائل إنسان نياندرتال أو أسلافهم ، شهورًا من توقف نمو العظام.

وجادل الباحثون بأن علامات التلف في العظام هي نفسها مثل الحيوانات الأخرى التي تدخل في سبات ، وخلصوا إلى أن أسلافنا ربما كانوا في سبات عميق خلال فترة الشتاء.

استند الخبراء في استنتاجاتهم إلى الحفريات المستخرجة من كهف سيما دي لوس هويسوس الإسباني ، حيث تحتوي المقبرة الجماعية القديمة في أتابويركا ، بالقرب من بورغوس في شمال إسبانيا ، على بعض أهم كنوز الحفريات في العالم.