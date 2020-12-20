افتتاح وحدة الرعاية المركزة والحالات الحرجة بمستشفى طوارئ جامعة المنوفية

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم وحدة الرعاية المركزة والحالات الحرجة بالجناح الشرقي بالدور الثالث بمستشفي الطوارئ بسعة إستيعابية 24 سريرًا مزودة بكافة الأجهزة الطبية بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.





وأشار مبارك إلى أن جامعة المنوفية تحتفل هذا العام بعيدها الرابع والأربعين والذى يتم بصورة مختلفة وعدم إقامة احتفالية نظرا لظروف جائحة كورونا وأهمية الحد من التجمعات وحرصا على سلامة الجميع، حيث يشهد عيد الجامعة هذا العام سلسلة من الافتتاحات والإنجازات، بدأت بافتتاح كلية الإعلام ومبنى طب الأسنان، واليوم افتتاح وحدة الرعاية المركزة.





وأكد مبارك أن الجامعة تسعى جاهدة لتطوير الخدمة الطبية بجميع الأقسام والوحدات العلاجية داخل المستشفيات الجامعية، مشيدا بالمجهودات التى بذلت لإنشاء هذه الوحدة وفقا لمعايير الجودة وإمدادها بجميع أجهزة العناية المركزة ومزودة بأحدث التقنيات من أجهزة تنفس صناعى، و أجهزة مونيتور، و مضخات المحاليل، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين على المستشفيات الجامعية.





ووجه رئيس الجامعة الشكر لجميع المسئولين بالمستشفى الجامعي وكل من ساهم فى هذا الإنجاز الذى يعد إضافة مميزة لتطوير المستشفيات الجامعية، وضمن سلسلة إنجازات تحققت وجارى افتتاحها وبدء تشغيلها لخدمة المرضى.



