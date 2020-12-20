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برلمان

رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: قرار السيسي بتطوير 1000 قرية هدية للمواطنين في عام الكوارث

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:32 م
صدى البلد
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يوسف سامح
ثمن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تطوير القرى وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة وأنه وجه أمس بتطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية. 

وقال "عامر" خلال البيان الصادر له، إن توفير حياة كريمة من أبسط حقوق المواطن التي يكلفها له الدستور، وتقرها جميع الأديان السماوية، ولذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يسعي جاهدًا في تحقيق هذا الحق الذي افتقده الكثير من المواطنين عبر عشرات من السنوات ومنذ عهود سابقة. 

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي جاهدًا أن يمنح هدية للمواطنين قبل أن ينتهي عام 2020، الذي كان مليء بالكوارث وتفشي فيروس كورونا القاتل، مؤكدًا على أن هذا أن مبادرة "حياة كريمة" سيف الدولة الان لمحاربة الفقر والعشوائيات، كما أنها تُعتبر ضمن خطة التنمية المُستدامة التي تبنتها الدول منذ شهور. 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني".

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".
 
ووجه الرئيس ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

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