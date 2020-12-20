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رياضة

المدير الفني لسموحة يدرس مباريات وادي دجلة قبل انطلاق الجولة الرابعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:43 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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حسام الحارتي
يعكف الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي على دراسة مباراتي وادي دجلة بالدوري أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقية في الجولة الرابعة من الدوري بعد تأجيل مواجهة الزمالك في الجولة الثالثة بسبب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل سموحة مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري.

ونجح أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة بنادى سموحة، في تحقيق رقم مميز في مشواره مع الفريق السكندري بالدوري الممتاز بعدما تجنب الخسارة للمباراة العاشرة على التوالي منذ توليه المهمة في الموسم الماضي خلفا للكابتن حمادة صدقى بالإضافة إلى الحصول على المركز الخامس فى جدول المسابقة.

واستهل سموحة مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم بالتعادل مع غزل المحلة ثم الاتحاد السكندري ليكمل الفريق مباراته العاشرة على التوالي بالدوري بدون هزيمة.

وأصبح أحمد سامي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأكثر خوضًا للمباريات دون هزيمة على صعيد بطولة الدوري بين المدربين المتواجدين حاليًا في البطولة المحلية فموسيماني تولى المهمة في لقاء المقاولون العرب بالدوري في الموسم الماضي وخاض 4 مباريات بالموسم المنقضي ولقاءين بالموسم الحالي دون خسارة.

ونجح مدرب سموحة فى اعادة تدوير لاعبيه رغم رحيل أهم 3 عناصر أساسية فى فريقه الموسم الماضى وهم ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد فتوح، وتعاقد فريقه مع مجموعة من الصفقات المغمورة ولكنه رغم ذلك ظهر بمستوى رائع بشهادة خبراء اللعبة خصوصا بعدما بدأ فريقه فى تحقيق الإنسجام بين العناصر الجديدة ولاعبى سموحة القدامى.
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