اقتصاد السعودية.. هيئة الاتصالات توقع 3 مذكرات مع كبار مزودي التقنيات العالميين

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 3 مذكرات تفاهم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات مع كبار مزودي تقنيات الاتصالات العالميين وهم: أريكسون، ونوكيا، وهواوي؛ بهدف دعم وتعزيز خطط الهيئة ومستهدفاتها في تمكين تحول المملكة الرقمي، وتوطين التقنيات وفق أحدث الممارسات العالمية.





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، فقد مثل الهيئة في توقيع المذكرات نائب المحافظ لقطاع الدعم المؤسسي أحمد الجربوع، فيما مثّل الشركات الثلاث: (الرئيس التنفيذي لشركة أريكسون ماتياس جوهانسن، ومدير فرع نوكيا في المملكة العربية السعودية خالد حسين، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي هي تاو)، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.





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وأوضحت الهيئة، أن مذكرات التفاهم شملت مجالات التعاون في المنظمات العالمية لمعايير الاتصالات، وعقد البرامج التدريبية التخصصية لمنسوبي الهيئة، إلى جانب المشاركة في ورش عمل دولية، وتنظيم ندوات وبرامج تعليمية وتدريبية متخصصة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها.



