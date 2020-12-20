نائب: الانتفاضة العربية ضد قرار البرلمان الأوروبي كشف مغالطاته ضد مصر

قال النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الانتفاضة البرلمانية والدبلوماسية والحقوقية ضد قرار البرلمان الأوروبي الذي يعلق على الحريات والأوضاع الحقوقية في مصر، تؤكد لمتخذي القرار في البرلمان الأوروبي أنهم مخطئون تماما وأن قرارهم الظالم ضد مصر سيقابل بكل قوة.





وشدد الغنيمي، أن انتفاض الجميع ورفضهم للقرار مصريا وعربيا، يؤكد انه قرار مغلوط ومفبرك وكاذب ويهدف إلى التدخل في شؤون مصر.





وأشار عضو مجلس النواب الى ان مصر، تستند لسيادة القانون والعدالة والمساواة، كما أن ملاحقة الصحفيين والسياسيين والمعارضين والنشطاء مزايدة على مصر وسبق ان رد الرئيس السيسي بنفسه اثناء زيارة فرنسا، عندما تم سؤاله عن وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر بالقول، إنه أول مرة يسمع هذا الرقم ولا يعرف من أين جاء؟.





وأضاف الغنيمي أن هذه التصريحات تؤكد الاستناد إلى مصادر مغلوطة ومعيبة، كاشفا أن هناك رغبة أوروبية في النيل من مصر وهو ثابت بمثل هذه القرارات الخطأ التي أثارت الجميع.





وأكد أن سيادة مصر غير منقوصة ولا يمكن ان تقبل بتفتيش أو ملاحقة بعض ضباطها وفق القرار أو تقييد حركة مسؤولين أو غيرها من هذه المزاعم البشعة التي احتشد بها القرار ضد مصر.