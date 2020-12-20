تفاصيل اجتماع اللجنة الوطنية لوضع القواعد التنفيذية لصرف تعويضات متضرري النوبة

عقدت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة اليوم، الأحد، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.





وخلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.





واستعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، و وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.





واستعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لأزمة لتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.



