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حوادث

تأجيل دعوى التحفظ على أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر الإخوان لجلسة 27 ديسمبر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:51 م
جماعة الاخوان
جماعة الاخوان
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قسم الحوادث
قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية، والتي تطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر "الإخوان"، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
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