آداب حلوان: امتحانات التخلفات 30 ديسمبر لمدة 5 ايام

بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من إداء امتحانات الميد ترم والذى اقيم وسط اجراءات احترازية مشددة.





صرح مصدر مسوؤل فى كلية الاداب بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد " ان بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة فمن المقرر ان تبدء يوم 30 ديمسبر 2020 و سوف تستمر لمدة خمسة ايام





و اضاف مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه من المقرر انه يتم اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول وجداول امتحانات التخلفات خلال الايام المقبلة





وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .



