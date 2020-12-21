ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب حلوان: امتحانات التخلفات 30 ديسمبر لمدة 5 ايام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
اسلام خالد
بدأت كليات جامعة حلوان فى اعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 الذى يقام هذا العام وسط اجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من الاصابات بفيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد ان انتهت معظم كليات الجامعة من إداء امتحانات الميد ترم والذى اقيم وسط اجراءات احترازية مشددة. 

صرح مصدر مسوؤل فى كلية الاداب بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد " ان بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب المحملين بمادة او مادتين من سنة سابقة  فمن المقرر ان تبدء يوم 30 ديمسبر 2020 و سوف تستمر لمدة خمسة ايام 

و اضاف مسؤلى شئون الطلاب بالكلية انه من المقرر انه يتم اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول وجداول امتحانات التخلفات خلال الايام المقبلة  

 وشددت ادارة جامعة حلوان على انه على الطلاب الالتزام بالاجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا ، و انه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

امتحانات منتصف الفصل الدراسي.. جامعة حلوان تعلن الجدول قريبا.. ماجد نجم: العملي منتصف يناير

عميد كلية حاسبات حلوان يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان جداول الامتحانات

26 ديسمبر بدء امتحانات التخلفات بـ كلية تربية جامعة حلوان

كليات جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات العملي ومنتصف العام.. وتنبه على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

تربية حلوان: امتحانات الفرق النهائية تبدأ 11 يناير 2021

علوم حلوان .. امتحانات التخلفات 29 ديسمبر

ترشيحاتنا

لو كنت موظفا.. اعرف رصيدك من الإجازات الاعتيادية السنوية

ليفربول في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأحد

فيديوجراف.. انفصال المشاهير في 2020

عيار 21 بـ809 جنيهات..تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 21-12-2020

وزير التعليم: المدارس رفعت الغياب من اليوم بدون إغلاق.. والدراسة مستمرة 3 أسابيع

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا