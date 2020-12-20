ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على صادرات القطاعات المصرية خلال سبتمبر 2020 .. تفاصيل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

بلغت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة 142.4 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 150مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%، كما تراجعت صادرات مصر من منتجات البترول إلى 115.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 181.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.5% .

 

وسجلت صادرات البترول الخام 114.8 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 186.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 38.4%، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية والتي حصل صدى البلد على نسخة منها، وبلغت قيمة صادرات الأسمدة 71.3 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 107 مليون دولار 2019 بنسبة انخفاض 33.4% .

اقرأ أيضا.. خاص| مصر تستورد تفاحاً طازجاً بـ 35.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2020

 

وبلغت الصادرات من الفواكه الطازجة 30.8 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 32.6 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 5.7% ، كما بلغت قيمة صادرات  منتجات الالبان  19.7 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 24.1 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 18.2% .

 

وتراجعت قيمة صادرات مصر من البلاط وأدوات صحية وخزفية 18.4 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 21.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 12.8 %، وبلغت قيمة الصادرات من منتجات صابون ومحضرات تنظيف 16.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 24.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 33.2%.


بينما ارتفعت صادرات مصر من لدائن بأشكالها الأولية 100.5 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 87.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%، وبلغت الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 72.3 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 61.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8 %.

 

وبلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 31.7 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 25.6 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%، وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 29.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 27.7 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9% .


وسجلت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد 27 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 9.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 190.8%، وبلغت قيمة الصادرات من سكر مكرر 17.5 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 6.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 183.8% وبلغت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 17.2 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 15.6 مليون دولار 2019 بنسبة ارتفاع 10.3% .


وبلغت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية 2.33 مليار دولار سبتمبر 2020 مقابل 2.39 مليار دولار سبتمبر 2019 نسبة انخفاض 2.8%.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

20.5 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2020

مصر تصدر منتجات بترولية بـ 124.2 مليون دولار فى أغسطس 2020

كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية إلى السودان.. تفاصيل

السودان يحتل المرتبة الأولى للصادرات المصرية بدول حوض النيل.. بإجمالي 465.5 مليون دولار.. الحديد واللدائن ومصنوعاتها الأبرز

%32.4 انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري في سبتمبر 2020

ترشيحاتنا

حط إيده على ضهرها.. أحمد زاهر يكشف حقيقة غضبه من أحد معجبي ابنته.. فيديو

بعد فوز هدف قفشة بجائزة الأفضل في أفريقيا.. خالد الغندور لـ متابعيه: هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف

هاني شاكر يعلن حقيقة ترشحه لرئاسة الزمالك خلفا لمرتضى منصور

بعد إغلاق السعودية الرحلات الجوية والبرية والبحرية.. ما الاستثناءات من هذا القرار؟

شاهد| وزير التعليم يعلنها صريحة: اللي خايف على ولاده يعلمهم في المنزل

طلب تحنيط جثته.. وصية غريبة تركها الأسطورة مارادونا

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة