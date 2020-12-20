تعرف على صادرات القطاعات المصرية خلال سبتمبر 2020 .. تفاصيل

بلغت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة 142.4 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 150مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%، كما تراجعت صادرات مصر من منتجات البترول إلى 115.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 181.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.5% .

وسجلت صادرات البترول الخام 114.8 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 186.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 38.4%، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجية والتي حصل صدى البلد على نسخة منها، وبلغت قيمة صادرات الأسمدة 71.3 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 107 مليون دولار 2019 بنسبة انخفاض 33.4% .

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وبلغت الصادرات من الفواكه الطازجة 30.8 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 32.6 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 5.7% ، كما بلغت قيمة صادرات منتجات الالبان 19.7 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 24.1 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض 18.2% .

وتراجعت قيمة صادرات مصر من البلاط وأدوات صحية وخزفية 18.4 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 21.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 12.8 %، وبلغت قيمة الصادرات من منتجات صابون ومحضرات تنظيف 16.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 24.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 33.2%.





بينما ارتفعت صادرات مصر من لدائن بأشكالها الأولية 100.5 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 87.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%، وبلغت الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 72.3 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 61.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8 %.

وبلغت قيمة الصادرات من سجاد وكليم 31.7 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 25.6 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%، وبلغت قيمة الصادرات من أدوية ومحضرات صيدلة 29.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 27.7 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9% .





وسجلت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد 27 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 9.3 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 190.8%، وبلغت قيمة الصادرات من سكر مكرر 17.5 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 6.2 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 183.8% وبلغت قيمة الصادرات من مصنوعات من لدائن 17.2 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 15.6 مليون دولار 2019 بنسبة ارتفاع 10.3% .





وبلغت القيمة الاجمالية للصادرات المصرية 2.33 مليار دولار سبتمبر 2020 مقابل 2.39 مليار دولار سبتمبر 2019 نسبة انخفاض 2.8%.