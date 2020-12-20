الصحة بالدقهلية تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بقرية المعصرة

ترأس اليوم الاحد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الطب الوقائي بالمديرية والادارة الصحية ببلقاس بمرافقة الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مجلس المدينه ورئيس الوحدة المحلية بالمعصرة لتفقد قرية المعصرة بمركز بلقاس وذلك في اطار مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وحرصا على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.





تم عمل التوعية اللازمة والوقوف على بعض السلبيات الموجودة بالقرية في اماكن التجمعات ومكاتب البريد والأسواق كما تم عقد جلسة توعيه بكل من مدرسة المعصرة الابتدائيه ومدرسة رواش الابتدائيه.



وحث وكيل الوزارة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.