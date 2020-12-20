الصحة بالدقهلية تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بقرية المعصرة

ترأس اليوم الاحد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فريق الطب الوقائي بالمديرية والادارة الصحية ببلقاس بمرافقة الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مجلس المدينه ورئيس الوحدة المحلية بالمعصرة لتفقد قرية المعصرة بمركز بلقاس وذلك في اطار مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وحرصا على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
تم عمل التوعية اللازمة والوقوف على بعض السلبيات الموجودة بالقرية في اماكن التجمعات ومكاتب البريد والأسواق كما تم عقد جلسة توعيه بكل من مدرسة المعصرة الابتدائيه ومدرسة رواش الابتدائيه.
وحث وكيل الوزارة المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة و منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن المغلقه مؤكدًا على ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
قامت ادارة الطب العلاجي بالتعاون مع ادارة التدريب بمديرية الصحة بالدقهلية بعقد دورات تدريبية لجميع الاطباء والكوادر الطبية المتعاملين مع حالات كوفيد 19 بكافة مستشفيات الدقهلية على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى الكورونا وذلك ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الجيدة المقدمة للمرضي بمستشفيات محافظة الدقهلية وذلك بالتدريب والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.
و من جانبه اوضح وكيل وزارة الصحة ان برنامج التدريب يتم خلال ثلاثة أيام (يومان نظري ويوم عملي) ويشمل التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة اخرى.
كما قدم الدكتور سعد مكى الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية.