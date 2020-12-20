بعد الولادة بـ أحمد ماهر.. مدير مستشفى المنيرة: إجراء جراحة عاجلة لطفل عمره أقل من 8 ساعات

أعلن الدكتور كريم سلام، مدير مستشفى المنيرة، عن استقبال حالة طفل اليوم بعد ولادته بمستشفى أحمد ماهر واكتشاف انسداد بالاثنى عشر مع عدم وجود مكان متاح لها بالحضانة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع حضانة مستشفى المنيرة لنقل الحالة وعمل اللازم.





وأكد سلام، أن الحالة تم تشخيصها بالسونار قبل الولادة وذلك أثناء الشهر الأخير من الحمل.

وولدت الطفلة تعانى من انسداد بالاثنى عشر وتم تحضير الطفلة و عمل الجراحة فى اليوم الأول من الولادة لإصلاح انسداد الاثنى عشر وخروجها إلى الحضانة وبدء الرضاعة فى اليوم الثالث بعد العملية.





واضاف مدير المستشفي، ان فريق العمل تكون من الدكتور هانى امبابى استشارى جراحة الاطفال، والدكتور احمد على و الدكتور محمد صلاح ، و الدكتور اسلام عادل ، و الدكتور محمد حسين ، و الدكتور عبدالرحمن السبع ، و الدكتور السعيد غلوش اخصائيين جراحه الأطفال، والدكتور طارق حسام استشارى التخدير.





وتماثلت الحالة للشفاء بعد قضاء اسبوعين بالحضانة وخرجت بسلام، وذلك في إطار تعليمات وزيرة الصحة باستمرار جميع الخدمات الطارئة الي جانب الفرز والعزل لمرضي الكورونا بمسار سليم .





وهنأ رئيس قطاع الصحة د.محمد شوقي إدارة المستشفى ووجه الشكر لمدير المستشفى د كريم احمد سلام علي المجهود المبذول للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.





من جانبه تقدم د. كريم سلام بالشكر والتقدير والاحترام لجميع الفرق الطبية العاملين بالمستشفى وبالأخص فريق جراحة الأطفال وفريق العمل بالحضانات.





الجدير بالذكر ان مستشفي المنيرة اصبحت مقصدا لطوارئ جراحة الاطفال في فترة وجيزة بفضل الادارة الحكيمة و التعاون الكامل بين مختلف الاقسام المختلفة، وذلك في اطار تعاون كامل بين قطاعات الوزارة المختلفة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحت قيادة د. محمد فوزي و مديرية الصحة بالقاهرة.