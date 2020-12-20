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محافظات

البدء في غسيل خزانات محطات مياه محافظات القناة بأحدث الأساليب المتبعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:41 م
تطهير شبكات المياه
تطهير شبكات المياه
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه يتابع تنفيذ خطة عملية غسيل وتطهير الخزانات الأرضية بمحطات إنتاج المياه بالقطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمي، والرمل، والشوائب، وتعقيمها بعد عملية الغسيل بالتنسيق مع مديرية الصحة وقطاع المعامل، وذلك استعدادا لفصل الصيف وإيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة والمتبعة أثناء غسيل وتطهير المروقات والخزانات الأرضية للمحطات مع التشديد الغسيل الدوري للشبكات أثناء عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، مؤكدًا أن عملية الصيانة والتطهير تتم عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة وتعقيمه، مع تسليك الثقوب المتواجدة بقاع المروق والناقلة للمياه من بئر التوزيع للمروق وكذلك عمل الصيانة المطلوبة لمكونات المروق.
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وأضاف رئيس مياه القناة، بأنه يتم ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
البدء في غسيل خزانات محطات مياه محافظات القناة بأحدث الأساليب المتبعة
البدء في غسيل خزانات محطات مياه محافظات القناة بأحدث الأساليب المتبعة
البدء في غسيل خزانات محطات مياه محافظات القناة بأحدث الأساليب المتبعة
البدء في غسيل خزانات محطات مياه محافظات القناة بأحدث الأساليب المتبعة
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