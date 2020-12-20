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رياضة

كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:38 م
صدى البلد
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نانسى القاضي

كشف علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم النادي الإسماعيلى العديد من الكواليس الخاصة بقصة الطفلة مريم المصابة بالسرطان مع النادي الإسماعيلي.


وحصل صدى البلد على " الشات " بين المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي ووالدة الفتاة.

وقال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الاسماعيلي، إن النادي تعاطف مع قضية مريم التي أدعت إنها مصابة بالسرطان وأنها تأمل فى فوز الإسماعيلي ودعوة اللاعبين لها مشيرا إلى أنه تلقى أكونت على الفيسبوك باسم مني عادل ورسالة مؤثرة لصفحة إسماعيلاوية اسمها تاكتيك لصاحبها محمد أبو ساجد وهو إسماعيلاوي يقيم بقطر حيث ارسل رسالة المدعوة أم مريم إلى كل الصفحات الإسماعيلاوية وإلى النادي الإسماعيلي.

وتابع : أخذ جميع الإسماعيلاوية رسالة أم مريم بتعاطف وتأثروا لأنها لبنت عاشقة للإسماعيلي وهي في مرحلة متاخرة من المرض وإصبح هناك مطالبات بتدخل النادي، متابعا: وتفاعل الجميع إدارة ولاعبين مع الرسالة حيث قمت كمتحدث رسمي بالتواصل مع الأكونت المزعوم بعد اخذه من محمد أبو ساجد أول من وصل له الرسالة.

وأشار الى أنه تواصل مع والده مريم وتحدث معها وطلبت فقط الدعاء حيث عرض عليها استعداد النادي لتقديم ما تحتاجه وكذلك اللاعبون وفوجئ المتحدث الرسمي إن أم الفتاة قالت إنهم في هولندا بمدينة الكمار وإنهم لا يحتاجون لشيء وإنها تشكر الجميع وخاصة رئيس النادي وقالت إنها تبكي من التأثر ومريم فرحت جدا بما حدث من تفاعل وبعد ذلك اكتشف الجميع أن ما حدث كذبة.

وأضاف المتحدث الرسمي للنادي أن ماحدث من النادي طبيعي جدا ورد فعل لحالة التعاطف بين الجماهير وكدور مجتمعي للنادي تجاه مشجعيه وكان لابد من التدخل والتواصل الذي تم كما سبق لأن النادي لو لم يقم بهذا كان ناله هجوم من المطالبين له بالتدخل وطرق التدقيق في قصة أي رواية تختلف وخاصة في حالة إنسانية لا تطلب سوى الدعاء والمجتمع كله اهتز بسببها مشيرا الى أنه لو تكرر الموضوع سنتفاعل جميعا لأن ما حدث لن يؤثر على مسئولية النادي المجتمعية.

كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
كواليس تعرض الإسماعيلي للخداع على يد أم مريم .. وصدى البلد ينشر محادثات والدتها ..صور
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