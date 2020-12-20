ورشة عمل بهندسة المنصورة للتعريف بمنح برنامج الاتحاد الأوروبي Erasmus plus

كما كرم، امس السبت، كل من الدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة اسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، المشاركين في قافلة جامعة المنصورة جسور الخير ١٠ من كل من جامعة المنصورة وجامعة اسيوط نظرًا لما قدموه من جهود عظيمة ساهمت في انجاح فعاليات القافلة بمحافظة أسيوط .





جاء ذلك في ختام فعاليات قافلة جسور الخير (10) الشاملة التي نظمتها جامعة المنصورة بالقرى الأكثر فقرًا و احتياجًا بمحافظة أسيوط خلال الفترة من 13 - 17 ديسمبر الجاري بالتعاون مع جامعة أسيوط لتوفير الرعاية الصحية و الخدمات المُتكاملة في مجال الطب البشري و البيطري و الزراعي و رعاية الطفولة .



كما قدم الدكتور محمود المليجي " الشكر و الامتنان الشُكر للواء عصام سعد محافظ أسيوط، و اللواء خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية لإدارة الازمات، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجميع القيادات ورجال القوات المسلحة والشرطة لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة، والطاقم الإداري الطبي بكل من الوحدات الصحية التي قدمت القافلة خدماتها بها، وكذلك مديرية الطب البيطري ومدي رية الزراعة نظرًا لما قدموه من اسهامات في تيسير عمل القافلة.





فيما تم توزيع شهادات الشُكر والتقدير على المساهمين في إنجاح فعاليات القافلة ومنحهم ميدالية باسم قطاع خدمة المُجتمع بالجامعة، وأكد استمرار جامعة المنصورة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة الوطن.