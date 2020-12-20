ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة طنطا يكرم الطالب الفائز بمسابقة "هواوي" العالمية في الحوسبة السحابية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:40 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
Advertisements
احمد علي
كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، اليوم، الطالب محمد صبرى بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة والفائز بجاائزة مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى نظمتها شركة هواوى العالمية.


جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الهندسة الذى عقد برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس جامعة طنطا على دعم الجامعة الكامل لأبنائها الطلاب ورعايتهم فى كافة التخصصات ، ومنها مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا يوجه بسرعة الانتهاء من مبنى مدنى وإعدادي بكلية الهندسة

عميد هندسة طنطا: تعاون دولي غير مسبوق .. وبروتوكلات محلية لدعم الصناعة وسوق العمل

هواوي تحتفل بالطلاب المصريين الفائزين في مسابقتها العالمية

رئيس جامعة طنطا: إنشاء معمل لأبحاث تخزين الطاقة بتمويل 7 ملايين جنيه

أستاذ بهندسة طنطا يفوز بجائزة البحث العلمي من جامعة الدلتا لعام 2020

رئيس جامعة طنطا يكرم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية

ترشيحاتنا

بعد إعارته 4 سنوات للاتحاد.. حقيقة عودة رزاق سيسيه إلى صفوف الزمالك من جديد

أيمن يونس رئيسا.. اعتماد اللجنة التنفيذية لكرة القدم بـ نادي الزمالك

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

الفيروس خطير.. أحمد موسى: حملة التطعيم بلقاح كورونا تنطلق الأسبوع المقبل

الموسم المقبل.. تقارير: ريال مدريد فاوض محمد صلاح

ما لا تعرفه عن السلالة الجديدة من كورونا |تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سر خطير عن جسد بيج رامي