رئيس جامعة طنطا يكرم الطالب الفائز بمسابقة "هواوي" العالمية في الحوسبة السحابية

كرم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، اليوم، الطالب محمد صبرى بالفرقة الرابعة بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة والفائز بجاائزة مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى نظمتها شركة هواوى العالمية.









جاء ذلك خلال انعقاد مجلس كلية الهندسة الذى عقد برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.



