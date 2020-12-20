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تعليم

مجلس كلية هندسة طنطا يكرم الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:37 م
جمعة طنطا
جمعة طنطا
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احمد علي
كرّم مجلس كلية الهندسة بجامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذي عقد اليوم، برئاسة رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.

قدّم الدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد الكلية وأعضاء مجلس الكلية وعلى رأسهم الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة السابق خلال الجلسة الشكر للدكتور محمود ذكى على ما قدمه لكلية الهندسة في سبيل تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قادر على إدارة الجامعة بنجاح واقتدار خلال الفترة المقبلة.
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