مجلس كلية هندسة طنطا يكرم الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة

كرّم مجلس كلية الهندسة بجامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية.





اقرأ أيضًا:





جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية الهندسة، الذي عقد اليوم، برئاسة رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء المجلس.



