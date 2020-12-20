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اقتصاد

خاص| مصر تستورد تفاحاً طازجاً بـ 35.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:45 م
تفاح أخضر
تفاح أخضر
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آية الجارحي

استوردت مصر تفاحاً طازجاً بقيمة 35.5 مليون دولار خلال سبتمبر 2020 مقابل 32 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11%، وبلغت قيمة الواردات من الألبان ومنتجاتها 50 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 41.8 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

وارتفعت واردت مصر من الفول الصويا إلى 108.8 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 106.7 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع 1.9%، وذلك وفقًا لنشرة بيانات التجارة الخارجية والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها،  كما بلغت قيمة الواردات من أنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب 70.5 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 61.9 مليون سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

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وبلغت قيمة الواردات من أجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات 76.6 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 28.8 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 166.1%، كما بلغت قيمة الواردات من خامات حديد ومركزاتها 44.1 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 9.5 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع 366.1%، وارتفعت قيمة الواردات من مضخات ومراوح 43.4 مليون دولار سبتمبر 2020 مقابل 41.4 مليون دولار سبتمبر 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.8%.

وتراجعت القيمة الاجمالية للواردات المصرية إلى 5.03 مليار دولار سبتمبر 2020 مقابل 6.39 مليار دولار سبتمبر 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.3%.


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