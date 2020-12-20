"طلاب طنطا" يشاركون في التدريب العملى "صقر 73" لمجابهة الأزمات بالغربية

شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم التدريب العملى صقر 73 بالمنطقة اللوجستية لمجابهة الأزمات والكوارث والذى شارك فيه 45 طالباً وطالبة من الجامعة ، والتى تنظمه محافظة الغربية في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 2020، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ومشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس، والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، ‏ورؤساء مجالس المدن والاحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.￼

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قدّم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة للدكتور طارق رحمى الغربية على نجاح التدريب العملى "صقر 73" لمجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، وكذلك التغلب على أي عقبات محتملة يمكن أن تتعرض لها المحافظة، مشيدًا بجهوده المضنية فى النهوض بالمحافظة فى كافة القطاعات.



