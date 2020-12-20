السجن المشدد 15 سنة لمحامي في تزوير أوراق رسمية بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة محامى بالسجن المشدد ١٥ سنه، لتزوير مستندات رسمية و الإدعاء على ربة منزل بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، و عضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي و شريف عفت مصطفى و أحمد عبدالحي قوره، و أمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك و محمد حسنى.

ترجع وقائع القضية إلى ٣ مايو ٢٠١٥ عندما تقدم محمود.ع.م محامى ببلاغ لمركز شرطة قنا، متهمًا سهام خليفة، ربة منزل، بتبديد مبلغ ١٨٠ ألف جنيه حصلت عليها من موكله المدعو حسين محمد أحمد، المقيم بمحافظة أسوان.

و تبين من تحريات المباحث، تزوير المحامى مستندات تثبت مديونية المتهمه





و كشفت التحقيقات أن المحامى استخدم توكيلا تم الغاؤه منذ عام ٢٠٠٨ و شهد صاحب التوكيل المدعو حسين محمد أحمد، أنه ألغى التوكيل فى التاريخ المذكور و عدم وجود أى مديونية على ربة المنزل.

وبعدعدةجلسات من المداولة قضت المحكمة، ببراءة ربة المنزل، و معاقبة المحامى بالسجن المشدد ١٥ سنه، بتهم التزوير فى أوراق رسمية و الإدعاء على ربة منزل كذبًا بتبديد المبلغ المذكور.