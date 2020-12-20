شاهد| حكم الأزهر في تفتيش الرجل لهاتف زوجته.. مفاجأة

ردّ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف، على سؤال بشأن حدود العلاقة بين الزوجين، وهل في الإسلام ما يعرف بخصوصية الزوجة وأن يكون لها أسرار خاصة بها.





قال "عبد المعين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج "حبة كراميل"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن الإسلام احترم الزواج وسماه بالميثاق الغليظ، مضيفًا أن الإسلام بيّن أن العلاقة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والسكن وهذا ما قاله المولى عز وجل في كتابة الكريم.





وأضاف العالم بالأزهر الشريف، أنه مع كل هذه الأمور لم يعط الإسلام لأحد أن يتلصص الرجل على زوجته أو العكس ويقتحم الخصوصية الطرف الآخر، وجرّد كل سلوك يستهدف فضح خصوصيتها.





وتابع يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجب على الزوج أن يتلصص على الزوجة ولا يجب للزوجة أن تتلصص على الزوج.