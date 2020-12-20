متسلقة الصخور.. حكاية أول امرأة نمساوية تتسلق الجبال المرعبة

بعيدًا عن الحياة الهادئة لأي فتاة، قررت النمساوية إنجي إيتر اختيار الطريق الأصعب لتخلق لحياتها قصة مختلفة متفردة عن بقية الإناث، حيث اختارت مهمة تسلق الجبال العالية لتحصد فيها العديد من الجوائز وتحقق أرقامًا قياسية.





إنجي إيتر فتاة نمساوية عمرها 34 عام تسلقت العديد من الجبال الشاهقة وحققت أرقاما قياسية، ونجحت في هذا الأمر بشكل كبير حتى تفوقت على زوجها الذي كان مولعًا بنفس المهمة لكن إنجي كانت أكثر أملًا وقدرة على تحقيق الصعاب وتخطي الجبال الشاهقة .





وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، تبحث إنجي إيتر عن المسارات الشاهقة، حيث تجد متعة حياتها على قمم الجبال.





وحصلت إنجي إيتر على أربعة ألقاب لكأس العالم وأربع ميداليات ذهبية في في بطولة العالم لتسلق الجبال، لتصبح أول امرأة تحقق أرقام قياسية في التسلق .

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وأصيبت إنجي إيتر في كتفها الأيسر عام 2008 أثناء تسلقها إحدى الجبال، واجرت عملية جراحية صعبة، واحتاجت بعدها لـ 9 أشهر من التدريب والتأهيل بعد هذه الحادثة، فقد اختارت تسلق قمة جديدة وخطرة كتحد جديد لها بعد هذه المرحلة.





وتعاني إنجي إيتر حاليا من تمزق في أوتار الركبة اليمنى لديها، وتخضع لجلسات من المعالجة الفيزيائية.





ورغم الصعاب التي واجهتها النمساوية إنجي إيتر إلا أنها تمكنت من أن تظهر لجميع النساء أنهن قادرات على فعل كل شيء حتى لو كان تسلق الجبال الشاهقة والمسارات الصعبة.