ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

متسلقة الصخور.. حكاية أول امرأة نمساوية تتسلق الجبال المرعبة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:58 م
متسلقة الصخور
متسلقة الصخور
Advertisements
رشا عوني

بعيدًا عن الحياة الهادئة لأي فتاة، قررت النمساوية إنجي إيتر اختيار الطريق الأصعب لتخلق لحياتها قصة مختلفة متفردة عن بقية الإناث، حيث اختارت مهمة تسلق الجبال العالية لتحصد فيها العديد من الجوائز وتحقق أرقامًا قياسية.


إنجي إيتر فتاة نمساوية عمرها 34 عام تسلقت العديد من الجبال الشاهقة وحققت أرقاما قياسية، ونجحت في هذا الأمر بشكل كبير حتى تفوقت على زوجها الذي كان مولعًا بنفس المهمة لكن إنجي كانت أكثر أملًا وقدرة على تحقيق الصعاب وتخطي الجبال الشاهقة .


وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، تبحث إنجي إيتر عن المسارات الشاهقة، حيث تجد متعة حياتها على قمم الجبال.


وحصلت إنجي إيتر على أربعة ألقاب لكأس العالم وأربع ميداليات ذهبية في في بطولة العالم لتسلق الجبال، لتصبح أول امرأة تحقق أرقام قياسية في التسلق .

وأصيبت إنجي إيتر في كتفها الأيسر عام 2008 أثناء تسلقها إحدى الجبال، واجرت عملية جراحية صعبة، واحتاجت بعدها لـ 9 أشهر من التدريب والتأهيل بعد هذه الحادثة، فقد اختارت تسلق قمة جديدة وخطرة كتحد جديد لها بعد هذه المرحلة.


وتعاني إنجي إيتر حاليا من تمزق في أوتار الركبة اليمنى لديها، وتخضع لجلسات من المعالجة الفيزيائية.


ورغم الصعاب التي واجهتها النمساوية إنجي إيتر إلا أنها تمكنت من أن تظهر لجميع النساء أنهن قادرات على فعل كل شيء حتى لو كان تسلق الجبال الشاهقة والمسارات الصعبة.

متسلقة الصخور.. حكاية أول امرأة نمساوية تتسلق الجبال المرعبة
متسلقة الصخور.. حكاية أول امرأة نمساوية تتسلق الجبال المرعبة
متسلقة الصخور.. حكاية أول امرأة نمساوية تتسلق الجبال المرعبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد رياضة التسلق عند الأطفال

كنز الطبيعة ومتعة الزوار.. قصة الوادي الملون بنويبع مزار السائحين على مدار العام

قبل فتاة الزي الفرعوني .. وقائع تجسد مخالفات ضد حرمة آثار مصر

دون استخدام حبل .. شاهد: رجل يتسلق ناطحة سحاب والشرطة الإسبانية تعتقله

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

ترشيحاتنا

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

فن وهندسة.. انطلاق برنامج أحمد عفيفي عبر قناة الزمالك غدًا.. والغندور يرحل قريبًا

أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها

نجم ليفربول يرفض محاولات التجديد من أجل الانضمام إلى برشلونة

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري .. ندى بسيوني تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

بالجلد الأسود.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها