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محافظات

وزير الشباب ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون ندوة مبادرة مصر بلا غرقى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:37 م
ندوة مصر بلا غرقى
ندوة مصر بلا غرقى
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ايمن محمد
أشاد اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء بمبادرة وزارة الشباب والرياضة " مصر بلا غرقي" مشيرا الي ان المحافظة لديها 600 كيلو متر شواطئ  من راس سدر حتي طابا  موضحا الي إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشكل كبير والاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ من أجل نشر أهداف هذه المبادرة والاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة في  المحافظات الحدودية.

جاء ذلك الندوة التثقيفية  التي  شهدها  الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،لمبادرة  «مصر بلا غرقى»، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وسامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص و الإنقاذ.

 قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مبادرة «مصر بلا غرقى»، أخذت اهتماما كبيرا جدًا من القيادة السياسية و توجيه رئاسي بأن يشارك كافة القيادات التنفيذية لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح «صبحى» أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل  المنقذين و العاملين بالشواطئ المختلفة والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الاساسية فى مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح الشكر لوزير الرياضة على دعمه في هذا المحفل الرياضي الكبير، بحضور ومشاركة عدد كبير من رياضيين المحافظات الحدودية، والتي أصبحت لها عظيم الأثر في نفوس كافة المشاركين، مؤكدًا على نجاح أولمبياد المحافظات الحدودية في ترسيخ فكر وثقافة الممارسة الرياضية.

ومن جانبه وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير ل وزير الشباب والرياضة لاختيار شرم الشيخ مدينة السلام، فى هذا التجمع الرياضي الكبير، مطالبا بأن يكون هناك تجمعات لتبادل الخبرات

جاء هذا على هامش برنامج المرحلة الختامية لأولمبياد المحافظات الحدودية والتي تحتضنها مدينة شرم الشيخ 
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وزير الشباب ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون ندوة مبادرة مصر بلا غرقى
وزير الشباب ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون ندوة مبادرة مصر بلا غرقى
وزير الشباب ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون ندوة مبادرة مصر بلا غرقى
وزير الشباب ومحافظا جنوب سيناء ومطروح يشهدون ندوة مبادرة مصر بلا غرقى
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