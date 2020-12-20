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أخبار العالم

بنبرة تحدي واستفزاز .. أردوغان: يحاولون الانقلاب وينصبون الأفخاخ ويفرضون العقوبات ولن تستسلم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:07 م
اردوغان
اردوغان
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على صالح
أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات استفزازية جديدة، متحديًا أولئك الذين يشككون في قوة بلاده، مطالبا اليونان في رسالة وجهها الى سلطاتها للجلوس على طاولة الحوار لكن بالشروط التي يريدها.

وقال أردوغان، بحسب موقع tanea.gr، نقلًا عن مصادر لوكالة الأناضول- المتحدثة باسم حكومة انقرة، "نحن مصممون على جعلهم يفهمون أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها السيادية".

وأضاف "إنهم يستخدمون المنظمات الإرهابية وكذلك محاولات الانقلاب، وهم ينصبون الأفخاخ السياسية أو يفرضون العقوبات، حاولوا ويحاولون عرقلة تقدم بلادنا". 

وتابع أردوغان قائلاً: "حتى الآن لم ينجحوا، نحن مصممون على جعلهم يفهمون أن تركيا لن تتخلى عن حقوقها السيادية".

واستطرد: "لمن يريدون الجلوس للتحدث إلينا على قدم المساواة وإجراء صفقات عادلة، نفتح أبوابنا وأرواحنا". 

واسترسل الرئيس التركي قائلا: أتوجه إلى أولئك الذين يريدون ركوع بلادنا بالتهديد والابتزاز والنفاق والحيل المختلفة، سنستمر في إحباطكم، بعون الله ودعم شعبنا، لن نتوقف حتى نحقق النصر بعد الكثير من النضال الذي قمنا به حتى الآن".

وأكد اردوغان أن اقتصاد بلاده تعزز من خلال الاستثمار وأصبحت تركيا جذابة للمستثمرين، على حد قوله. 
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