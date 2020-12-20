برلماني: جهود الرئيس في الإصلاح دفعت فودافون العالمية للتوسع في الاستثمار بمصر

قال عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بذل مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية كان أبرزها الاهتمام بالبنية التحتية فضلا عن توسيع دائرة الاستثمارات في مصر من خلال جذب استثمارات جديدة بحوافز كبيرة.









وأكد "مخاليف" لـ"صدى البلد"، أن جهود الرئيس أثمرت عن تشجيع عدد كبير من الشركات العالمية لخوض تجربة الاستثمار فى مصر وكان أبرزها شركة فودافون العالمية التى سيكون لها تأثير ايجابى على زيادة فرص الوظائف لتشغيل كم كبير من الشباب فى جميع المجالات.









جاء ذلك بعد أن عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلًا أفادت فيه أن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن لقاء الرئيس السيسى مع نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية استعرض التعاون المشترك مع مجموعة من فودافون العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









وأضاف أن الرئيس السيسي، أكد حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع مجالات التنمية في مصر.









واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نك ريد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".









فيما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر، على نحو يشجع "فودافون" على التوسع في أنشطتها بمصر، كونها إحدى الأسواق الرئيسية الكبرى بالمنطقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن والخدمات الذكية، بما يساهم في عملية الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل.









وأوضح أن المسار المتوازن والحكيم الذي انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم، بما فيها الدول الكبرى، مضيفًا أن "فودافون" سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس (5G) من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة، نظرًا للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة "مصر المعلوماتية" التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة إن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة "فودافون" وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصةً في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر.