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أخبار العالم

هولندا تحظر رحلات الطيران من بريطانيا بعد اكتشاف أول حالة لسلالة كورونا الأكثر عدوى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:19 م
هولندا تحظر رحلات
هولندا تحظر رحلات الطيران من بريطانيا
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على صالح
حظرت الحكومة الهولندية اليوم الأحد جميع رحلات الركاب من بريطانيا بعد اكتشاف الحالة الأولى لسلالة فيروس كورونا جديدة أكثر عدوى تنتشر في المملكة المتحدة.


وجاء الحظر، من الساعة 6 صباحًا (0500 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد حتى الأول من يناير، بعد ساعات من إعلان بريطانيا طلب البقاء في المنزل لجزء من البلاد لإبطاء الشكل الجديد.


وتنتشر طفرة معدية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المملكة المتحدة، وفي المقابل قالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إنه يقال إنه ينتشر بسهولة أكبر وأسرع ويصعب اكتشافه.


لذلك، توصي هيئة الصحة العامة الهولندية، "بأن يتم تقييد أي إدخال لهذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من تحركات الركاب و التحكم فيها."


وأضافت وزارة الصحة أن "دراسة حالة أجريت في هولندا في بداية ديسمبر كشفت عن فيروس بالمتغير الموصوف في المملكة المتحدة".


كان الخبراء يبحثون في كيفية حدوث العدوى وما إذا كانت هناك حالات ذات صلة.


وقال البيان إن حكومة رئيس الوزراء مارك روته اتخذت الآن "قرارا وقائيا" بحظر الرحلات الجوية من بريطانيا ، مضيفا أن أشكال النقل الأخرى لا تزال قيد المراجعة.


وحث المواطنين الهولنديين على عدم السفر إلا للضرورة القصوى.


وأضاف البيان: "على مدى الأيام القليلة المقبلة، ستبحث (الحكومة) مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، نطاق الحد من خطر انتقال سلالة جديدة من الفيروس من المملكة المتحدة''.


وتخضع هولندا للإغلاق لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف يناير مع إغلاق المدارس وجميع المتاجر غير الأساسية لإبطاء تصاعد الفيروس.


وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن البيانات الأولية تشير إلى أن الفيروس المنتشر في لندن وجنوب شرق إنجلترا ينتقل بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
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