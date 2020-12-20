استولى على 150 ألف جنيه بزعم إلحاقه بكلية الشرطه.. ضبط مسجل خطر قتل شابا وألقى جثته بالطريق العام

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من القبض على مسجل خطر قتل شابا وألقى جثته بالطريق العام بحي المعادى.









تلقت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغا من مواطن قرر عثوره على جثة ملقاة أثناء سيره بالشارع بدائرة القسم .









علي الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ صحبة المبلغ و عثر على جثة شاب مقتول ويرتدي كامل ملابسه، وتبين أنه يقيم بالشارع الغربي بمدينة حلوان، وحاصل علي ليسانس حقوق.









وبتفريغ كاميرات المراقبة محل مكان البلاغ تم تحديد هوية المتهم ومن خلال احد الاكمنة تم ضبطه .









وتبين من جمع المعلومات قيام المتهم بالاستيلاء على 150 الف جنيه من المجنى عليه بزعم قدرته على إلحاقه بكلية الشرطة.









وبعد اعلان نتيجة المقبولين خلال مؤتمر بث على الهواء مباشرة ، تبين عدم قبول المجنى عليه، فطالب المتهم برد المبلغ ، فقام المتهم باستدراجه وقتله والقاء جثته بالطريق العام ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.