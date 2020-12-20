سفير كوريا الجنوبية يمنح وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية للمهندس خالد نصير

منح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونغ يين ووك وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية، لكل من د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مجموعة الكان القابضة وذلك تقديرا للجهود المبذولة لتعزيز علاقات ومجالات التعاون الاقتصادية بين البلدين.

وقلد سعادة السفير الكوري المهندس خالد نصير الوسام خلال حفل أقامه في منزله بمقر السفارة الكورية بالقاهرة بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين، وأشاد السفير الكوري في كلمة له خلال الحفل بدور وجهود الفائزين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.



من جانبه أعرب المهندس نصير عن سعادته بتقلد الوسام موجها شكره وامتنانه لفخامة الرئيس الكوري مون جاي إن والذى منعته ظروف انتشار فيروس كورونا من الحضور وقيامه بتسليم الوسام للفائزين وشكره للسفير هونغ يين ووك على هذا التقدير الذي حظي به، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الحفل، كما أعرب عن اعتزازه بوصول العلاقات بين البلدين إلى مراحل استراتيجية تعد نموذجا لأفضل العلاقات التي تقام بين دولتين. مشيرا إلى أن ما بذله من جهد هو ترجمة لنهج القيادة الرشيدة لمصر وسياستها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة بإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والانفتاح على شعوبها وتطوير مجالات التعاون معها.





ووجه نصير الشكر الى السفير الكوري لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مؤكدا ان حصوله على الوسام شرف كبير باعتباره وسام تقدير وفخر يحصل عليه المرء مرة واحدة في العمر حقًا، وان سعادته أيضا بأن حصوله على التكريم مع معالي الدكتور محمد معيط فخر وقيمة مع رجل استمر على مدار السنوات الماضية في قيادة برنامج مصر الطموح للإصلاح الاقتصادي وحصل على الثقة والاعجاب من جميع أنحاء العالم لجهوده، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فتهانينا للدكتور معيط على هذا التكريم التي استحقه بجدارة.

وأشاد المهندس خالد نصير بجهود مجلس الأعمال المصري الكوري وأعضائه وفريقه التنفيذي وجمعية رجال الأعمال المصرية، وكذلك السفير حازم فهمي وفريقه المحترف، وهو ماله تأثير كبير على العلاقات بين البلدين، كما ان التكريم سيدفعنا للعمل كقوة دافعة وحافز لمزيد من الإنجازات من قبل مجلس الأعمال المصري الكوري، ومواصلة النشاط في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مع تشجيع الاستثمارات الكورية على التواجد في مصر