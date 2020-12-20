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تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:32 م
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
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حمزة شعيب
قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن هناك موقعاً لوزارة الداخلية خاص بالمرور يسجل المواطن من خلاله بياناته من أجل الحصول على الملصق الإلكتروني ويدفع الرسوم أونلاين وسوف يستقبل رسالة بها رقم ويذهب به للمرور لينهى إجراءات رخصة السيارة الخاصة به.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات مشروع قومي يهدف لتحجيم سرقة السيارات.

وأشار إلى أن المواطن عليه الذهاب لوحدة المرور التابع لها لاستبدال الرخصة القديمة حتى لو لم تنته والحصول على الرخصة الجديدة المدون عليها «م. ق» والتي تعني تركيب الملصق الإلكتروني.

وعن مد موعد تركيب الملصق الإلكتروني، أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، أنه يتم إبلاغ وزير الداخلية بالأعداد التي ركبت الملصق الإلكتروني وبناء عليها سيتخذ قرار المد من عدمه.

ولفت اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إلى أنه في حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني سوف يتم تعليق الخدمات الإلكترونية للمواطن صاحب السيارة في  وزارة الداخلية، ويتم سحب الرخصة إداريًا .
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