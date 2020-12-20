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محافظات

الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:11 م
مبادرة الرياضة أمن
مبادرة الرياضة أمن قومي
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همت الحسينى
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام، ومنال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة، الاحتفالية التى أقامتها المحافظة لتدشين أول أعمال فريق الموهوبين بمحافظة الدقهلية بديوان عام المحافظة.

واقيم الحفل بعنوان "الفن رسالة" أخرجه تامر عبد الناصر، وتضمن الحفل الاحتفاء بفريق "بصمة" الذى نفذ رسومات وجدريات على جدران المشاية أسفل كوبرى المدير، وترميم ورسم بعض الحوائط بمبنى ديوان عام المحافظة.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مسرحى وأوبريت غنائي عن "الشهيد" وعرض بعض الفقرات الفنية لأفراد فريق الموهوبين من أبناء الدقهلية.

وأشاد محافظ الدقهلية بأعضاء فريق الموهوبين، مؤكدا أن الدقهلية دائما هى محافظة المبدعين وأنجبت لمصر والعالم العديد من الأعلام فى كافة مجالات الحياة والذين كان لهم دورهم البارز فى إثراء الفكر والإبداع والفن وأيضا العلم والطب.

وأضاف أن المحافظة بكافة أجهزتها تقف دائما إلى جوار أبنائها الموهوبين لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد
الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد
الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد
الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد
الفن رسالة.. محافظ الدقهلية يدشن أول أعمال فريق الموهوبين بالمحافظة ..شاهد
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