التعليم وبنك التعمير يعلنان أسماء الفائزين بجوائز توفير الأطفال والشباب عام 2020

أجرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك التعمير والإسكان، بمقر البنك، السحب الدوري الأول والثاني لعام 2020 على جوائز حساب توفير الأطفال والشباب ذو الجوائز وهو السحب الذي يحرص بنك التعمير والإسكان على رعايته بانتظام منذ إصدار هذا الوعاء، إيمانًا منه بأهمية دور الشباب من الطلبة والطالبات في بناء المجتمع وتشجيعًا لهم على تنمية ثقافة الادخار.





حضر إجراء السحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس اللجنة العليا للادخار، ووليد مطر - مساعد العضو المنتدب للتجزئه المصرفية والفروع - رئيس اللجنة التنفيذية لدفاتر التوفير ذو الجوائز، وممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة وعدد من قيادات البنك ووزارة التربية والتعليم.





جاء ذلك في إطار الدور التنموي الحيوي الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذى يهدف إلى تنمية الوعي الادخاري لدى الطلاب وذلك حتى بلوغ سن 21 عامًا لغرس قيمة الادخار لديهم وتمكينهم من التخطيط لمستقبلهم بادخار مبلغًا من المال يمكنهم من الاشتراك في أحد المشروعات الإسكانية للبنك في إطار خطة الدولة لرفع عبء البحث عن وحدة سكنية عن كاهل الشباب وهم في مقتبل العمر، حيث تستثمر خلالها الأموال المدخرة لتكوين مقدم لوحدة سكنية منذ ما يقرب من واحد وعشرون عامًا لتفعيل المشروع القومي للادخار.





أسفر السحب الذي أجُرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز كل من:

الفائزون بالسحب الأول:

- رودينا محمود داوود محمد (فرع القطامية) بالجائزة الأولي وحدة سكنية قيمتها 200 ألف جنيه

- فرح مؤمن أحمد عبد الرحمن - (فرع التجمع الخامس) - بالجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه

- يوسف أحمد عبد الحميد درويش - (فرع الهرم) - بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه





الفائزون بالسحب الثاني:





- ملك ربيع سعد صالح - (فرع التجمع الأول) - بالجائزة الأولي وحدة سكنية قيمتها 200 ألف جنيه

- هدي محمد إبراهيم مصطفي - (فرع المانسترلي) - بالجائزة الثانية مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه.

- محمد حسام الدين - (فرع القاهرة) - بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه.





بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز النقدية الأخرى تتراوح بين 1500 إلى 2500 جنيه.





وأشاد الدكتور رضا حجازي بالدور الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان في تنمية الطلاب في مختلف المجالات والتي من أبرزها التعليم بإعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع، حيث يحرص البنك دائمًا على رعاية الطلاب من الأطفال والشباب والذي يبدو متمثًلا في تبني رعاية وتطوير المشروع القومي للإدخار من أجل شقة المستقبل.





وأكد وليد مطر حرص بنك التعمير والإسكان الدائم على رعاية النشء من أبنائنا الطلاب الأطفال والشباب والذي يبدو متمثلًا في تبني رعاية وتطوير المشروع القومي للادخار من أجل شقة المستقبل بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة التربية والتعليم ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال منتج صمم خصيصًا لتحقيق هذا الهدف وهو حساب توفير الشباب والأطفال ذو الجوائز والذي أنشئ منذ عام 1999.





وأضاف أن هذا المشروع يعد تطوير لمسار وأهداف البنك الذي أنشئ من أجلها لخدمة المجتمع والذي يندرج تحت مظلة الشمول المالي برعاية البنك المركزي لتنمية الوعي الادخاري لدي فئات المجتمع وزيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخاصة في السن الصغير التي يبدأ فيه تكوين المفاهيم والسلوكيات التي تستمر لأجيال وأجيال، ولذلك فقد كان لبنك التعمير والاسكان دور الريادة في مجال نشر الثقافة المالية لدي الأطفال والشباب حيث أنه عضو فاعًلا في المنظمة الدولية للثقافة المالية CYFI.