معيط: الاقتصاد المصري أصبح محصنا بفضل عملية الإصلاح.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحماية الاجتماعية التي يمكن أن نقدمها الى المواطن هو توفير فرصة عمل، وبالتالي يجب توفير المال حتى ننشئ مشاريع لتوفير فرص عمل للشباب.





وأضاف وزير المالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن الاقتصاد المصري أصبح لديه نوع من الحصانة لامتصاص الصدمات وهذا بفضل الاصلاح الاقتصادي وبالتالي يستطيع الاقتصاد المصري ان يستمر في التنمية .





محمد معيط ، أن قدرة الدولة علي الانتاج يساعدنا علي الوصول إلى أعلى معدلات النمو وهذا يساعد علي توفير منتجات مصرية في الاسواق اضافة الى تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضحالوصولإلىأعلىالىمستوى





وتابع وزير المالية، ان المشاريع التي تقوم بها الدولة تساهم في خلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي مؤكدا أن ازمة فيروس كورونا اثرت علينا في زيادة النمو أكثر ما كنا نتوقع.



