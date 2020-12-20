المنيا: مبادرة شغلك في قريتك تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مبادرة "شغلك في قريتك" تتم داخل قرية "بني احمد"، معقبا: كان هناك توجيهات سياسية من أجل تنمية القرية المصرية.



وأكمل: المحافظة وفرت قطعة أرض بمساحة 9600 متر، وذلك لإقامة مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، منوها إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة.



وأضاف "القاضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، المحافظة تدعم عدة مشروعات منها "مشروعك" الذي يتبع وزارة التنمية المحلية، حيث تقوم المحافظة بتقديم الدعم الماد لتلك المشروعات.



وأشار إلى وجود مراكز لتدريب العاملين قبل إنشاء المشاريع لهم، معقبا: محافظة المنيا تحصل على المرتبة الأولى من حيث المشروعات الشبابية لمدة 4 سنوات.