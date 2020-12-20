تمهيدا لإحلالها .. برلماني يطالب بتوفير محطات الغاز اللازمة لسيارات الميكروباص

أيد النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيهات وزيرة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إحلال سيارات الميكروباص للعمل بالغاز وذلك ضمن منظومة إنتاج سيارات عاملة بالطاقة والكهرباء في إطار الإتجاه العالمي الذي تبنته الدولة لإستغلال مواردها الإستغلال الأمثل ومواكبة تطورات العصر الحديث.





وطالب "البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وضع خطة إستراتيجية لذلك الإحلال تضمن أليات تنفيذ أسس البنية التحتية اللازمة لضمان جودة ونجاح المشروع وذلك من خلال توفير محطات إضافية موردة للغاز، فضلا عن قطع الغيار إذا إستلزمت الأمور الفنية، بإعتبار هذان العاملان من أهم العوامل الواجب توافرها منذ بدء الخطوات الأولي لهذه الإستراتيجية .





وعن فوائد إتجاه الدولة لإحلال السيارات بالطاقة والكهرباء، قال عضو مجلس النواب، إن أبرزها الحد من التلوث البيئي الذي يشكل خطرا كبيرا علي الصحة العامة للمواطنين مما يوفر العديد من نفقات الدولة ويوجهها نحو الأولويات وتقليص حجم الإستيراد من السولار والوقود الذي يكلف الدولة ملايين الجنيهات، فضلا عن تقديم خدمة جيدة تمتاز بكونها نظيفة وصديقة للبيئة.





وأضاف النائب: "أتمني دخول حافلات (باصات) النقل العام وشركات القطاع الخاص بهذه المنظومة لتحقيق الشمولية وتعميم المنفعة الكبري للمواطنين والدولة معا، خاصة أن الهدف الأول من الإحلال المحافظة علي البيئة وتوفير مناخ صحي خالي من الأمراض والأوبئة.





قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تهتم للاستماع لرؤية علماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات، مشيرة إلي أن الاهتمام باستراتيجية صناعة السيارات له أولوية قصوى بالوزارة .





وأوضحت جامع خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي تنظمه وزارة الهجرة والمنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات، أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى للاستفادة منهم كدول المغرب وجنوب افريقيا من أجل توطين هذه الصناعة وهو ما يحتاج إلى تكاتف من جميع الوزارات كالنقل والمالية والإنتاج الحربي لوضع استراتيجية بمحاور نستطيع العمل عليها وكان هناك فكرة لإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام.





وأضافت، أن هناك مقترحا بإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة يتم دعمه برسوم تنمية بقانون يتم إقراره، مشيرة الى ان تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات أهم محاورها العمل بالغاز.





وأوضحت أن هناك توجها لتحويل عمل الميكروباصات بالغاز، موضحة أن هناك معايير لتحويل السيارات للعمل بالغاز بينها أن تكون حالتها تصل لنسبة ٧٠٪؜.





واستكملت أن علماء مصر بالخارج يجب أن نستفيد من خبراتهم، لافتة إلى أنه كان هناك استراتيجيات لتحويل السيارات للعمل بالغاز إلا أنه كان يتم تحويل السيارات للعمل بالأجرة.