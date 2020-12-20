أحمد موسى يعلن فشل بريطانيا في السيطرة على السلالة الجديدة من فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن خطورة سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا تتطلب التحرك من الجهات المعنية في مصر لمنع الرحلات الجوية القادمة لكافة المطارات المصرية.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن معظم دول الاتحاد الأوروبي أوقفت حركة الطيران والقطارات القادمة إليها من بريطانيا، ووزير الصحة البريطاني، اعترف بالفشل في السيطرة على السلالة الجديدة، مؤكدا أن تحركنا مبكرا سيمنع وصول السلالة الجديدة الي مصر.





وطالب أحمد موسى "مفروض أننا نأخذ درس من الموجة الأولي، ونأخذ بكل السبل والإجراءات الاحترازية اللازمة".





وتابع أحمد موسى "هذه المرة الأمر يستدعي القلق، وهو فيروس خطير، وعدد كبير من الدول الأوروبية أغلقت حدودها مع بريطانيا".



