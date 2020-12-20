اقتصادية النواب تطالب بفتح مصانع جديدة لصناعة السيارات في مصر

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى التى تجلت فى تطوير البنية التحتية فى مصر مما دفع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.





وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس كما وعد فى 2016 بأن مصر ستصبح أم الدنيا يسعى لتحقيق هذه المقولة بقوة ولابد ان تقوم الحكومة بواجبها على أكمل وجه لتحقيق هذا الهدف.





وتابع النائب حديثه: "الرئيس عبد الفتاح السيسى زار معظم دول العالم ولاقى العديد من كبار ورؤساء الشركات العالمية أبرزها مرسيدس وغيرها فى ألمانيا وفرنسا وينبغى أن يكون هناك اهتمام من جانب الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع وافتتاح مصانع متخصصة فى توطين صناعة السيارات وتوزيع تخصصاتها على المحافظات لتوفير فرص عمل ضخمة للشباب.





وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ألا يقل معدل التنمية على ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية كل عام.



