اقتصادية النواب تطالب بفتح مصانع جديدة لصناعة السيارات في مصر

أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسى التى تجلت فى تطوير البنية التحتية فى مصر مما دفع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس كما وعد فى 2016 بأن مصر ستصبح أم الدنيا يسعى لتحقيق هذه المقولة بقوة ولابد ان تقوم الحكومة بواجبها على أكمل وجه لتحقيق هذا الهدف.
وتابع النائب حديثه: "الرئيس عبد الفتاح السيسى زار معظم دول العالم ولاقى العديد من كبار ورؤساء الشركات العالمية أبرزها مرسيدس وغيرها فى ألمانيا وفرنسا وينبغى أن يكون هناك اهتمام من جانب الحكومة لتنفيذ هذه المشاريع وافتتاح مصانع متخصصة فى توطين صناعة السيارات وتوزيع تخصصاتها على المحافظات لتوفير فرص عمل ضخمة للشباب.
وأكد عضو مجلس النواب على ضرورة ألا يقل معدل التنمية على ثلاثة أضعاف الزيادة السكانية كل عام.
يذكر أنه انطلقت اليوم الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) التي تنظمها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بمقر بقاعة المؤتمرات مدينة نصر.
وحضر الجلسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".
وشارك بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قادت ثورة التصنيع المرن فى كندا والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث.