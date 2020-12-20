لماذا لا يكتحل السلفيون مثلما يطلقون لحاهم اقتداء بالنبي؟.. خالد الجندي يتعجب

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه إذا كان السلفيون يقتدون بلباس النبي - صلى الله عليه وسلم- فلماذا لا يكتحلون؟، لماذا لا يكتحل كل سلفيين العالم.





« الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن هناك فارقا بين سنن التعبدية؛ وسنن العادة، فالنبى محمد -صلى الله عليه وسلم- أمر بالكحل، وقال: « اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» . وأوضح





ولفت الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إلى أن اللبس واللحية والاكتحال كلها من عادات القوم، وليس سنة النبي، مشيرًا إلى أن أبو لهب كان ملتحيًا ويضع عمامة ويكتحل.





وتابع عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي ألزمنا بها هي السنن التشريعية، أما المأكل والمشرب واللبس ليس مأمورين به على جهتي التشريع والتعبد.



