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رياضة

سموحة 2000 يفوز على السكة بنصف دستة أهداف

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:50 م
سموحة٢٠٠٠
سموحة٢٠٠٠
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حسام الحارتي
اكتسح فريق "2000" لكرة القدم بنادى سموحه مضيفه السكة الحديد بنتيجة 2/6، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات دورى المنطقة.

سجل أهداف سموحه كل من:  
محمد اشرف "هدفين"، يحيي ياسر "هدفين"، يوسف اسامه، محمد على.

يضم الجهاز الفني والإداري للفريق :
الكابتن صلاح الناهى رئيس قطاع الكرة، الكابتن جمال ذكى نائب رئيس قطاع الكرة، الكابتن محمود صبحى رئيس قطاع الناشئين، الكابتن عبد البديع حماده مدير ادارى القطاع، الكابتن احمد عباس مدير فنى، الكابتن احمد عز مدرب عام، الكابتن محمد عبدالعال مدرب حراس مرمى، الكابتن محمد محروس اخصائى علاج طبيعى، الكابتن شادى غزال ادارى الفريق.
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