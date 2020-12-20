سموحة 2000 يفوز على السكة بنصف دستة أهداف

اكتسح فريق "2000" لكرة القدم بنادى سموحه مضيفه السكة الحديد بنتيجة 2/6، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات دورى المنطقة.





سجل أهداف سموحه كل من:

محمد اشرف "هدفين"، يحيي ياسر "هدفين"، يوسف اسامه، محمد على.





يضم الجهاز الفني والإداري للفريق :