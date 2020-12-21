برلمانى يوضح قدرة مصر على توطين صناعة السيارات

قال النائب حمدي السيسي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ منذ أكثر من ٣٠ عام ومستمر حتى الآن بدعم كامل وقوي من الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن مصر كانت من رواد صناعة السيارات في الشرق الأوسط.





أوضح "السيسي"، خلال تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تمتلك شركة خاصة لصناعة السيارات وكان مكانها في حلوان وكانت تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر واستطاعت ان تحقق لمصر الريادة لفترة كبيرة، لافتا إلى أنه حان الوقت لتعود مصر لريادتها في هذا المجال واستغلال الملايين التي يتم استيراد السيارات بها.





وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بهذه الصناعة سيعمل على خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب من مختلف الفئات العمرية، علاوة على دوره في إنعاش الاقتصاد، منوها على ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال.





يذكر أنه انطلقت اليوم الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) التي تنظمها وزارة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بمقر بقاعة المؤتمرات مدينة نصر.





وحضر الجلسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".





وشارك بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قادت ثورة التصنيع المرن فى كندا والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث.